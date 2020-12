Wethouder Marcel van Zon in Alkmaar, die sinds september ziek zou thuiszitten met een burn-out, blijkt afgelopen zomer in elkaar geslagen te zijn. Dat is de werkelijke reden voor zijn afwezigheid, vertelt hij zaterdag aan het Noordhollands Dagblad.

“Ik liep gewoon op straat toen ik plotseling werd aangevallen en geslagen”, vertelt Van Zon tegen de krant. Hij heeft naar eigen zeggen “geen flauw benul” wie het op hem gemunt zou moeten hebben.

Van Zon wil verder geen details kwijt over de aanval, alleen dat het een politiek gemotiveerde actie was. De dader herkende hem als wethouder, zo stelt hij. “Dat maak ik op uit de woorden die de dader me toeschreeuwde.”

De vechtersbaas is tot op heden niet gepakt, omdat de wethouder geen duidelijke signalement van de man kan geven.

Slapeloze nachten en PTSS-klachten

Na de aanval ging Van Zon weer aan het werk, maar dat ging al snel mis. De wethouder had slapeloze nachten en was constant alert. “Normaal liep ik altijd onbevangen over straat, maar nu keek ik steeds over m’n schouder. Ik ben nog steeds mijn onbevangenheid kwijt.”

Een dokter constateerde dat hij met PTSS-klachten kampte en schreef medicatie voor. Een te hoge dosering, zo bleek later. Van Zon kreeg hierdoor last van hartklachten en de middelen hadden een merkbaar effect op zijn persoonlijkheid.

‘Ik had transparant moeten zijn’

De gemeente Alkmaar meldde in september dat Van Zon een burn-out had. De werkelijke reden van zijn ziekteverlof werd toen niet bekendgemaakt, om de herstellende wethouder te behoeden voor de onvermijdelijke media-aandacht.

Daar heeft Van Zon achteraf gezien spijt van, zegt hij nu. “Ik vind dat ik transparant had moeten zijn, daar hebben de burgers van Alkmaar recht op. Mensen mogen weten wat er met mij is gebeurd en wat de reden is dat ik mijn taken, die ik altijd met veel plezier heb vervuld, tijdelijk los heb moeten laten.”

Inmiddels gaat het weer beter met Van Zon. Begin januari pakt hij zijn werkzaamheden als wethouder in Alkmaar weer op.