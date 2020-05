Wesley bracht gevonden explosief op de scooter naar het politiebureau

Wesley Klonen loopt woensdag met een metaaldetector door de bossen in Schinnen als hij plotseling op een groot roestig voorwerp stuit. Eenmaal weer thuis blijkt hij een antitankmijn te hebben meegenomen. Onaangekondigd brengt hij het explosief naar het politiebureau in Heerlen, waar ze niet bepaald om de vondst staan te springen. Het politiebureau wordt zelfs deels ontruimd.

Toen Wesley de mijn in de bossen vond, wist hij nog niet om wat voor voorwerp het ging. “Ik dacht dat het een aandrijfwiel was van een voertuig. Totdat ik thuiskwam en er iets heel anders op bleek te staan. Het bleek een mijn te zijn.” Hij wikkelt het explosief in een handdoek, stopt het in een plastic tas en brengt het op de scooter naar het politiebureau in Heerlen.

Politiebureau ontruimd

Levensgevaarlijk? “Ligt eraan hoe je het bekijkt”, zegt Wesley nuchter. “Er zat geen slagpin meer in.” Op het bureau krijgt de schatzoeker te horen dat hij een Amerikaanse antitankmijn heeft gevonden. Uit voorzorg wordt het politiebureau direct deels ontruimd en wordt de straat waaraan het bureau grenst afgezet. De EOD komt ter plaatse en brengt het explosief op een andere plek tot ontploffing.

Lees ook: Explosief afgeleverd: politiebureau Heerlen deels ontruimd

De antitankmijn was de derde grote vondst van de schatzoeker. “Ik heb eerder al een 150 millimeter afstandsgeschut en een 40 millimeter bofors granaat gevonden”, vertelt hij trots. Toch zal hij na dit avontuur voortaan eerst de politie bellen voordat hij een nieuwe vondst bij ze afgeeft.

Beeld: Track ’88