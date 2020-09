Koningin Máxima mantelzorger voor één dag tijdens werkbezoek

De koningin die een kopje koffie voor je zet of je voorleest uit de krant: het klinkt misschien wat onwerkelijk, maar tijdens een werkbezoek was Máxima dinsdag voor één dag mantelzorger. Ze neemt zo symbolisch haar hoedje af voor alle mantelzorgers, die ondanks de gevaren van corona blijven doorwerken.

De vorstin ging in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht naar cliënten thuis, waar ze ondersteuning bood aan de mantelzorgers. Máxima ging onder andere op bezoek bij Adrie Busink. Doordat de 80-jarige mevrouw longziekte COPD en de ziekte van Parkinson heeft, kan ze thuis niet alles zelf meer. Ze heeft daarom de mantelzorg hard nodig.

Toen de koningin ineens voor haar deur stond, was ze compleet verrast en ontroerd. “Waar heb ik dit aan verdiend”, vroeg ze zich af. Samen met Máxima en haar mantelzorgondersteuner Anne de Hoed dronken ze een kopje koffie en praatten ze over onder andere waarom mantelzorg zo belangrijk voor haar is.

‘Mantelzorgers broodnodig’

Anne neemt als mantelzorgondersteuner de taken over waar de familie van mevrouw Busink niet aan toekomt. Dit zijn bijvoorbeeld huishoudelijke taken en administratieve taken. Volgens haar zijn mantelzorgondersteuners in deze tijd “broodnodig”. “Doordat familielieden niet meer in huis komen en wij nodig blijven, moeten we wel blijven komen.”

Dochter Anja Busink zegt dat haar moeder altijd erg uitkijkt naar de bezoeken van Anne. Zelf woont ze ver van haar moeder vandaan. “Buiten dat Anne mijn moeder in huis veel helpt, is het met name heel erg gezellig voor mijn moeder als ze komt.”

Door de coronacrisis kwam niemand meer bij haar binnen, weet Anja. “Dat was voor mijn moeder echt heel moeilijk. Zonder Anne zou ze echt vereenzamen.” Voor zowel haar als Anne betekende het heel veel dat mevrouw Busink zo ontroerd was van het bezoek van koningin Máxima. “Het is een bijzondere vrouw en ze verdient dit”, zeggen ze allebei.

‘Kroon op ons werk’

Na het bezoek in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht sprak koningin Máxima in Ridderkerk met met een aantal mantelzorgers en familieleden. Ook sprak ze met mantelzorgondersteuners van ZorgMies, initiatiefnemer van het werkbezoek.

Jeannette Kooiman van ZorgMies vertelt dat mantelzorgers door de coronacrisis zwaarder belast worden. “Er is veel vraag naar extra zorg thuis, omdat mensen bijvoorbeeld niet meer naar de dagbesteding kunnen. Dan is het fijn dat een ondersteuner mantelzorgers kan ontlasten”, aldus Kooiman. “Dat de koningin langskwam om ons een hart onder de riem te steken, is een kroon op ons werk.”