Het was bedoeld als een mooi gebaar, om mensen op deze stille Bevrijdingsdag toch een hart onder de riem te steken. Een paar honderd trekkers vormden maandagavond in een akker in het Gelderse Mariënvelde een gigantische fakkel en de woorden ’75 jaar vrijheid’. Maar de mooie actie krijgt wellicht nog een vervelend vervolg.

In het donker, met alle lampen van de landbouwvoertuigen aan, was het een indrukwekkend gezicht. “De reacties op onze actie waren top. Maar op de radio hoorde ik dat de burgemeester zei dat we een boete kunnen verwachten”, legt Thijs Wieggers uit aan Hart van Nederland. Op zijn land was het schouwspel te zien. De opstelling zou eerst bij een kennis van hem in een andere gemeente te zien zijn. Maar hij kreeg er geen toestemming voor.

Geen vergunning

“Ik zei: ‘dan doen we het toch zonder vergunning bij mij in de weide?’. Ik wist wel dat ik geen vergunning zou krijgen vanwege de coronamaatregelen. Maar ik heb er wel op gelet dat iedereen in zijn trekker zou blijven. Ik heb steeds rondgelopen en gezegd dat we echt die anderhalve meter in de gaten moesten houden”, zegt Wieggers.

Na de aankondiging van de burgemeester, waar De Gelderlander over schrijft, heeft Wieggers nog niks vernomen van de gemeente of politie. “We zullen nog wel even op de koffie moeten komen”, zegt hij lachend. “En ik snap ook wel dat ze het moeten doen. Ze moeten laten blijken dat dit niet kan, anders ben je je gezag kwijt. Maar ik kijk met een goed gevoel terug op de actie.”

De politie kon bevestigen dat de eigenaar van de grond is aangesproken, maar niet of er een boete is uitgedeeld.

Beeld: SPS Media