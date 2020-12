Nabestaanden van Bep Jonkman, die stierf in 2008, zijn woest. Haar urn, die bij crematorium Nedermaas in Geleen stond, is gestolen. De familie reageert verbijsterd en geschokt op de roof.

“Welke gore lafbek is zo ontzettend stoer om een urn te jatten? En wie weet wat ermee gebeurd is?”, schrijft de kleindochter van oma Bep woedend op Facebook. “Wie heeft iets gezien of gehoord? We willen heel graag weten waar onze oma en moeder is gebleven.”

Losgetrokken

De urn zat in oma Bep’s herdenkingshoekje vastgeplakt en is daarvan afgetrokken en daarbij vermoedelijk beschadigd geraakt, vrezen de nabestaanden. Navraag bij het crematorium leverde niets op. “Het crematorium wist er ook niets van”, schrijft de kleindochter. Het verdriet bij de nabestaanden is groot. “Niet weten waar ze is en wat ermee gebeurd is. Dat verdient ze niet!”

De kleindochter roept iedereen op het bericht zoveel mogelijk te delen en met succes: dat is inmiddels al meer dan duizend keer gebeurd.