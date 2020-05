Premier Mark Rutte geeft vrijdagmiddag zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Kijk hier rechtstreeks mee naar hoe hij vragen van de pers beantwoordt.

Een groot deel zal gaan over de coronacrisis en de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de schade van de uitbraak in te perken. Afgelopen week werd onder andere duidelijk dat sportscholen en sauna’s onder voorbehoud op 1 juli weer open mogen gaan. Ook zijn er nog veel vragen over de zogenoemde ontslagboete.