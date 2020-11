Premier Mark Rutte geeft vrijdagmiddag zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Kijk hier live mee naar hoe de minister-president vragen van de pers beantwoordt.

De verwachting is dat Rutte ingaat op de huidige besmettingscijfers. De vraag is namelijk of het kabinet genoeg verbetering ziet om de coronamaatregelen volgende maand te versoepelen, zodat Nederlanders de feestdagen in grotere kring samen kunnen vieren.

Hoopgevend lijken de laatste cijfers niet te zijn. Vrijdag meldde gezondheidsdienst RIVM 5.790 nieuwe besmettingen, flink meer dan de dagen ervoor, toen het aantal tussen de 4.000 en 5.000 schommelde. Daarmee lijkt de forse daling die na de tweede coronapiek in gang werd gezet vooralsnog gestokt te zijn.

Black Friday

Ook zullen er waarschijnlijk vragen worden gesteld over het gedrag van Nederlanders op deze Black Friday. Veel mensen zijn op koopjesjacht, in de hoop hoge kortingen te scoren. Daarbij houdt lang niet iedereen zich aan de coronamaatregelen. In sommige winkelstraten en -centra lijken shoppers te zijn vergeten dat anderhalve meter afstand houden de regel is.

