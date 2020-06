'Te weinig zicht op coronabesmettingen op basisscholen'

Onderwijsbonden maken zich zorgen over het gebrekkige zicht op corona op scholen. Onderwijsbond OAb zegt in het AD dat het niet duidelijk is hoeveel basisscholen zijn getroffen door het coronavirus.

“We weten misschien hoeveel besmettingen er onder leraren zijn, maar we hebben geen idee op hoeveel basisscholen die coronagevallen zijn binnengekomen. Het lijkt me logisch daarnaar te kijken, want je wilt weten of een school een bron is”, zegt voorzitter Eugenie Stolk van onderwijsbond AOb in het AD. “Ook als iemand buiten school besmet raakt, komt zo’n persoon vaak wél die school binnen”.

Te veel moeite om uit te zoeken

Uit een rondgang van de krant blijkt dat de GGD, gezondheidsinstituut RIVM en het ministerie van Onderwijs niet echt zicht hebben op hoeveel basisscholen zijn getroffen door coronabesmettingen. Enkele GGD’s weten precies op hoeveel basisscholen besmettingen zijn geweest, hoeveel personen corona hadden en wat de gevolgen waren. Maar veel andere regio’s hebben de informatie niet op orde, zeggen dat het te veel tijd en moeite kost om dat uit te zoeken of dat ze beroepen niet registreren, aldus de krant.

Het RIVM telt alleen het aantal positief geteste leraren. Het ministerie van Onderwijs krijgt wel een bericht bij “grote uitbraken” onder leerlingen, maar die zijn vooralsnog uitgebleven.