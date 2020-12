Mondkapweigeraar (42) opgepakt na bedreiging winkelbeveiligers

Een 42-jarige man uit Kaatsheuvel is opgepakt omdat hij twee beveiligers van een supermarkt in zijn woonplaats heeft bedreigd. De man had een woordenwisseling met de toezichthouders omdat hij geen mondkapje wilde opzetten, meldt de politie.

Een van de beveiligers sprak de verdachte aan, omdat hij geen mondkapje gebruikte. De man haalde uit naar de beveiliger en dreigde dat hij hun vingers zou breken en hun tanden uit de mond zou slaan.

Geen mondkapje om persoonlijke omstandigheden

De verdachte verklaarde tegenover de politie dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden geen mondmasker op wilde zetten. Hij liet een pasje zien waar dit op stond, maar volgens de politie had de man geen medische verklaring bij zich.

