Weginspecteur slaat over de kop met wagen op A9 bij Velsen-Zuid

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat is maandagavond lichtgewond geraakt toen hij met zijn wagen over de kop sloeg op de A9 bij het Noord-Hollandse Velsen-Zuid. Hij kon op eigen kracht uit het wrak komen.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 23.00 uur op de A9 tussen Rottepolderplein en Velsen-Zuid. De weginspecteur was op dat moment met spoed onderweg naar een ongeluk op de A22. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De weginspecteur is na het ongeluk ter controle naar het ziekenhuis gebracht. “Naar omstandigheden gaat het goed met hem”, laat een¬†woordvoerder van Rijkswaterstaat weten aan Hart van Nederland.¬†Waarschijnlijk heeft de wagen ook de vangrails geraakt. “Dat onderzoekt de politie”, aldus de zegsman.

Ander ongeluk bij Velsen

Door het ongeluk kon de weginspecteur niet de plek bereiken van het andere ongeluk, dat rond 22.30 uur op de A22 op de afrit Velsen-Zuid was gebeurd. De personenauto raakte daar van de weg, rolde van het talud en kwam onderaan ondersteboven tot stilstand. Ook de bestuurder van deze auto is naar het ziekenhuis gebracht

Vanwege het ongeluk en de bergings- en herstelwerkzaamheden was de A9 tussen Rottepolderplein en Velsen-Zuid enige tijd afgesloten. Nadat het politieonderzoek was afgerond en de wagen was geborgen, ging de snelweg weer open.

