Weginspecteur Bob redt kip van snelweg en maakt selfie

Een oplettende weginspecteur kon zondagochtend heel wat dierenleed voorkomen. Hij redde een kip van de snelweg en postte vervolgens een mierzoete selfie met het dier.

De kip was verdwaald en liep over de A59 bij Made. Weginspecteur Bob was snel ter plaatse en plukte de kip van de weg. Inmiddels is het beest veilig en wel bij medewerkers van de dierenambulance.

Onveilige situaties

“Een dier op de weg kan voor zee onveilige situaties zorgen, zoals het uitwijken van auto’s. Daarom is het voor iedereen belangrijk dat het dier zo snel mogelijk van de weg af is”, aldus Rijkswaterstaat.