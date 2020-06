Weggepeste Gilly is niet vergeten; duizenden euro's ingezameld

Na maanden van racistische pesterijen, sloot Gilly Emanuels in 2018 noodgedwongen haar ijssalon en vertrok uit Hilversum. Nu twee jaar later, zit ze nog steeds in de financiele problemen. Maar haar verhaal is niet vergeten. Er is ruim 16.000 euro ingezameld voor de weggepeste ijsverkoopster.

Toen student Nilab Ahmadi las dat Gilly nog steeds de emotionele en financiële gevolgen voelt van de jarenlange racistische pesterijen door een groep jongeren besloot ze een inzamelingsactie te starten. Inmiddels is er meer dan 16.000 euro gedoneerd. Gilly, moeder van drie kinderen, is ontroerd door de actie. ”Ik ben blij dat mijn verhaal niet vergeten is. Ik ben opgekomen voor mijn rechten en heb naar eer en geweten gehandeld. Fijn dat anderen dat erkennen.”

Confrontatie

Gilly had een ijssalon in Hilversum en werd jarenlang lastig gevallen. Dit resulteerde in 2017 in een confrontatie waarbij Gilly de jongens met een dweilstok te lijf ging. Ze moest daarvoor in 2019 voor de rechter verschijnen maar kreeg geen straf opgelegd. De rechtbank achtte de mishandeling bewezen, maar stelde vast dat de vrouw de mishandeling in ‘begrijpelijk zeer geëmotioneerde toestand heeft gepleegd’.

Er loopt nog een rechtszaak tegen één van de jongens die Gilly bij de confrontatie uitmaakte voor onder meer ’kankernegerin’ en ’kankerzwarte’. De twee andere jongeren die haar belaagden, gingen vrijuit.

Demonstraties

Nilab kent Gilly niet persoonlijk. Zonder dat ze het van elkaar wisten waren ze beiden bij de demonstratie op de Dam drie weken geleden. Ze zijn blij met alle aandacht die er is voor racisme. Nilab: ”Misschien dat mensen nu pas begrijpen wat Gilly heeft doorgemaakt.” Gilly: ”Ik hoop alleen dat de acties van nu geen hype zijn maar dat er structureel iets veranderd, dat de bewustwording blijft.”

Dromen

Gilly sloot haar ijssalon en woont inmiddels in Abcoude waar ze in de kinderopvang werkt. ”Ik ben een dag meer gaan werken om de juridische kosten te kunnen betalen.” Financieel geeft de inzamelingsactie haar dus veel lucht, vertelt ze. En het brengt haar droom dichterbij. ”Mijn onderneming was mijn passie. Als alles achter de rug is start ik het liefst weer een eigen zaak. Maar voorlopig gaat het erom dat er brood op tafel komt.”

Gilly heeft daarnaast nog een droom: ”Ik hoop dat Nederland een samenleving wordt waar plek is voor iedereen, welke achtergrond dan ook.”