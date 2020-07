Oudere dames trommelen wegenwachtmedewerker op na oplichten 'onbekend' lampje

Wegenwachtmedewerker Remko kwam afgelopen weekend af op een erg vermakelijke melding. Twee oudere dames belden de dienst vanwege een brandend lampje dat ze niet herkende op het dashboard. Al snel bleek er niet veel aan de hand: de dames moesten gewoon even gaan tanken.

Op de foto die Remko bij het Twitterbericht plaatst is de omschrijving van de melding te lezen: onder het stuur, vierkant, geen idee wat het is. Remko hoefde echter niet lang na te denken toen hij oog in oog kwam te staan met het lampje. Het bleek het brandstoflampje te zijn. “Ze hadden blijkbaar nog nooit de tank zo ver leeg gereden”, reageert hij op Twitter.

Brandstoflampje

Mensen reageren lachend onder de tweet van de wegenwachtmedewerker. Zo vraagt iemand zich af of je voor tanken ook gewoon de wegenwacht kan bellen. Daarop reageert Remko dat men helaas brandstof direct bij hem moet afrekenen.

Ook vraagt iemand of deze vraag niet opgevangen had kunnen worden bij de algemene centrale. Het is immers een vrij bekend lampje. “Er slipt er wel eens een tussendoor”, schrijft Remko. De dames konden in ieder geval na een tankbeurt hun weg verder vervolgen.