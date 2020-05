Wegens droogte extra hooi voor 'magere' runderen in Oostvaardersplassen

De runderen in de Oostvaardersplassen krijgen extra hooi, omdat er door de droogte te weinig gras groeit in het natuurgebied.

Gewoonlijk worden de wilde dieren alleen aan het eind van de winter bijgevoerd, als er nog geen vers groen groeit. De conditie van de runderen is goed, maar ze zijn aan de magere kant, aldus de boswachters in de Oostvaardersplassen.

De edelherten in het natuurgebied kunnen volgens de boswachters wel voldoende voedsel vinden. De dieren zoeken de voerplekken voor de runderen niet op en zijn in goede conditie. Er lopen ruim duizend herten te veel in het gebied, maar terreinbeheerder Staatsbosbeheer mag voorlopig door een rechterlijke uitspraak geen dieren afschieten. Na grote problemen in 2018 was het de bedoeling dat de dienst de aantallen dieren door afschot binnen de perken zou houden.

Staatsbosbeheer mag wel zieke of gebrekkige dieren doodschieten om lijden te voorkomen. Deze winter zijn 139 edelherten om die reden gedood. Een deel van de kadavers blijft in de natuur liggen als aas voor roofdieren. Daarnaast zijn zes paarden en elf runderen afgemaakt. Twee paarden en vier runderen stierven een natuurlijke dood. Die kadavers zijn afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf.

