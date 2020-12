Vandaag even droog, later deze week weer meer regen

Na een kletsnatte nacht, waarin de regenhoeveelheden in een strook over het midden van Nederland tot meer dan 25 millimeter opliepen, is het vandaag veel vaker droog. De regenplekken die er nog zijn trekken weg en vanmiddag valt alleen in Limburg af en toe nog iets. Dat meldt Weer.nl dinsdag.

Omdat zachte lucht binnendrong, was het vanochtend vroeg met temperaturen tussen 11 en 14 graden uitzonderlijk warm. Vanochtend blijft het zo zacht, vanmiddag dalen de temperaturen een beetje. Er is dan bewolking, maar vooral in het noorden komt ook de zon er af en toe door. De wind neemt af en is vanmiddag in het algemeen westelijk.

Vanavond zijn er eerst opklaringen. Het wordt nevelig en in het noorden kan mist ontstaan. Daar koelt het af tot 3 graden, in het zuiden blijft het zacht met temperaturen rond 10 graden. In de tweede helft van de nacht komt vanuit het zuidwesten regen opzetten.

Weer een natte dag

Morgen wordt dan opnieuw een erg natte dag. Op diverse plaatsen kan meer dan 15 millimeter vallen. In het noorden wordt het bij een stevige oostelijke wind niet warmer dan 7 graden, in de rest van het land is de wind zuidelijk tot zuidwestelijk en lopen de temperaturen opnieuw tot tussen 11 en 14 graden op. Normaal in deze tijd van het jaar zijn temperaturen rond 6 graden.

Donderdag trekt de regen naar het zuiden weg en wordt het kouder. In de middag is het dan ongeveer 6 graden. Verder vallen een paar buien, mogelijk met hagel of een vlok natte sneeuw.

Kerstdagen

Van de twee kerstdagen is vrijdag de beste met af en toe zon. Zaterdag gaat het harder waaien en volgt laat op de dag weer regen. Het wordt beide dagen wel iets koeler dan het nu is, ongeveer 6 of 7 graden.

Beeld: Ab Donker