Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat een deel van Nederland vrijwel onbereikbaar werd door zware sneeuwval. Sommige automobilisten stonden maar liefst 24 uur in de file. Hoe anders ziet het weer er nu uit.

Vandaag is het rustig en vooral in de ochtend komt de zon op veel plaatsen door de hoge sluierwolken heen. In de middag komen wat dikkere wolken vanuit het westen het land op. En met een graad of 10 valt er vandaag zéker geen sneeuw.

Morgen een vrijdag zwerft een smalle zone met bewolking en af en toe wat lichte regen over het land. Er omheen is ook de zon nu en dan te zien. Morgen wordt het 10 graden, vrijdag belooft het wat kouder te worden.

Meer over het weer lees je op Weer.nl.

Foto: Jolanda Bakker