Weekend nat en winderig, heel af en toe wat zonneschijn

Het weekend verloopt wat druilerig, maar vanaf maandag lijkt het een aantal dagen droog te blijven, met ook weer iets vaker zonneschijn.

We beginnen vandaag met veel bewolking en verspreid een beetje lichte regen of motregen. Een druilerige start dus, maar vanmiddag valt vooral in het noorden nog een beetje regen. In de rest van het land is het dan droog en met een beetje geluk zien we dan nog net een knipoog van de zon.

Winderig, maar zacht

De wind waait vanuit het zuiden tot zuidwesten en vooral langs de noordwestkust kan het even stevig doorwaaien, met daar af en toe een windkracht 5 tot 6. Er wordt vanuit die hoek wel weer iets zachtere lucht aangevoerd en daarmee komt het kwik uit tussen 9 graden in Limburg tot 13 graden langs de westkust.

Vanavond is het eerst nog droog, maar halverwege de avond en vannacht gaat er vooral in het noorden soms weer wat motregen vallen. Onder de vele bewolking wordt het vannacht niet kouder dan een graad of 10.

Morgen meer regen

Morgen trekt die regen vanuit het noorden geleidelijk zuidwaarts het land over. In het midden en zuiden van het land is het morgenvroeg dus eerst nog droog en gaat het in de loop van de middag pas regenen.

Aan de achterzijde van die regenzone breekt vanuit het noorden de zon af en toe door, alleen in het zuiden van het land blijft de bewolking overheersen en klaart het pas tegen de avond op. De zuiden- tot zuidwestenwind is in het binnenland matig en vooral in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtig tot krachtig. De temperatuur stijgt tot rond 12 graden.

Na het weekend lijkt het een paar dagen wat droger te zijn en is er ook weer wat vaker ruimte voor de zon. Meer over het weer lees je op Weer.nl.

Foto: Sjef Kenniphaas