Normaal hoort het in deze tijd van het jaar overdag een graad of 6 te worden, maar door een zachte lucht uit het zuiden zitten we dit weekend gewoon nog in de dubbele cijfers.

Vanochtend laat de zon zich nog even zien, maar vanuit het westen trekken er ook al dunne sluierwolken het land in. In de loop van de ochtend worden die wolken in het westen al dikker en rond de middag valt in het zuidwesten een eerste drup regen.

Buien over het land

Die regen trekt vanmiddag van west naar oost over het land, maar de buien worden wel steeds lichter. In het oosten valt dus pas laat in de middag een mogelijke drup regen en vanuit het westen begint het alweer breed op te klaren. Het wordt 10 graden in het noorden tot lokaal 13 graden in het zuiden.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en met nog steeds een stevige zuidelijke wind wordt het niet kouder dan 7 à 8 graden. Morgen trekken er nog steeds wolkenvelden over het land, de meeste in het oosten. In het westen valt later op de dag een lokale bui, maar de meeste plekken houden het echter droog. Het wordt iets kouder: een graad of 10.

Natte sneeuw na kerst

Na het weekend wordt het natter, maar blijft het zacht, met aanvankelijk nog temperaturen in de dubbele cijfers. Halverwege de week zal het iets kouder worden. Volgens de laatste berekeningen lijkt er tijdens de kerstdagen vooral nog wat regen te vallen, en net na de kerst volgt wat (natte) sneeuw, maar dat is nog erg onzeker.

Foto: Ton Wesselius