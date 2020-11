De nieuwe week begint grijs, nat en flink kouder

De nieuwe week begint waaierig, nat en een stuk kouder. Er staat een matige tot (vrij) krachtige wind en trekken er wat buien over het land. Soms laat de zon zich even zien en het wordt maximaal 11 tot 13 graden.

Ook later op de dag blijft het overwegend bewolkt. Vooral in het binnenland komen er dan nog buien voor, in het westen is het zo goed als droog. De wind neemt boven land in kracht af, maar langs de kust waait het nog stevig door. Met 11 tot 13 graden is het een stuk minder zacht is dan de afgelopen dagen.

Vanavond is het overwegend droog en is er soms ruimte voor opklaringen. De wind neemt boven land af tot zwak. Komende nacht trekt de wind aan, neemt de bewolking ook weer toe en kan het van af en toe even wat spetteren. De nachttemperatuur daalt naar 8 tot 10 graden.

Ook morgen belooft een grauw en winderige dag te worden. Wel wordt het met 13 tot 14 graden iets warmer. Meer over het weer lees je op Weer.nl.

Foto: Joyce Derksen