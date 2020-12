Wie vandaag komt, zal het ongetwijfeld al zijn opgevallen: veel vogels fluiten alweer alsof het lente is en dat terwijl we nog maar halverwege de decembermaand zijn. Het zijn de hoge temperaturen die ze inspireren, ook vandaag.

Eerst is het bewolkt en vooral in het oosten regent het af en toe. In het westen is het vaker droog en verdwijnen de buien later in de ochtend helemaal. Vanuit het zuidwesten kan ook de zon er nog even doorkomen. Er waait een matige zuidelijke wind en die voert dus erg zachte lucht aan. Het wordt 10 tot 11 graden, normaal in deze periode van het jaar is een graad of 6.

Ook komende dagen zacht

Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en kan het hier en daar mistig worden. Het koelt af naar 3 à 4 graden. Morgen, na het optrekken van de mist, wisselen wolken en de zon elkaar af. Het blijft droog en bij een wat opstekende zuidoostelijke wind wordt het 7 tot 10 graden.

Na morgen blijft het erg zacht met iedere dag wel even een beetje regen, maar ook lange droge perioden. De timing is nu zo dat het beste weer vaak overdag optreedt en dat we dan ook zeker de zon af en toe te zien krijgen. Vooral zaterdag zijn de temperaturen hoog: dan kan het in een deel van het land zelfs 13 graden worden.

Meer over het weer lees je op Weer.nl.

Wordt het dit jaar wel of geen Witte Kerst. Het is nog niet helemaal zeker op dit moment. Op https://t.co/BGr5RGPlsp houden we je de komende dagen iedere dag op de hoogte. https://t.co/o7wj9boJmQ #weer #kerst #witofniet pic.twitter.com/tqzo0McNNO — Weer.nl (@Talpaweer) December 14, 2020

Foto: Rob Beckers