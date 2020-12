De nieuwe week begint met regen, maar ook zacht

De nieuwe week begint bewolkt en op veel plaatsen regenachtig. Later vandaag trekt de regen weg en is er met name in het westen en zuidwesten nog kans op een beetje zon. Met 11 tot 12 graden is het 5 graden warmer dan normaal.

De zuidelijke wind is vooral aan zee vanochtend nog behoorlijk sterk, maar neemt vanmiddag geleidelijk af en Vanavond en de komende nacht regent het vooral in het oosten en zuidoosten opnieuw af en toe, in het westen blijft het meestal droog. Het wordt komende nacht niet kouder dan 8 graden.

Morgen weten de weermodellen niet precies wat ze ermee aan moeten. De een zegt dat het een groot deel van de dag regenachtig zal zijn, de ander dat het in de middag al droog is met misschien ook wat ruimte voor de zon. Zacht wordt het hoe dan ook met temperaturen die opnieuw tot 10 à 11 graden kunnen oplopen.

Ook na morgen blijven temperaturen in de dubbele cijfers steeds haalbaar. Op de meeste dagen is het droog en zijn er wolkenvelden, maar vooral vrijdag kan de zon er even mooi doorkomen.

Foto: Jolanda Pelkmans