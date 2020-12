Meteorologische winter begint waaierig, nat, maar ook zacht

Het is 1 december en dat betekent dat weermensen de herfst inmiddels achter zich hebben gelaten. De meteorologische winter is vandaag van start gegaan, maar het weer wil er nog niet aan.

Met temperaturen van 8 tot 10 graden is het vanmiddag veel zachter dan normaal. Daarbij trekken allerlei buien over het land naar het zuidoosten, later op de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Dan begint ook de wind, die vanochtend aan zee nog af en toe behoorlijk uithaalt, af te nemen.

Vanavond zijn er dan een paar opklaringen, vannacht ontstaan nevel en mist. Het wordt niet kouder dan 4 of 5 graden. Morgen verdwijnen de mist en nevel maar langzaam, daarna is het bewolkt en valt er slechts hier en daar een gaatje in de wolken waar de zon nog even doorheen kan kijken. Er is nauwelijks wind en met 6 tot 8 graden is het weer iets koeler.

Later deze week doet de temperatuur nog een stapje verder terug. Vooral donderdag en vrijdag is er kans op regen, misschien lokaal ook wel natte sneeuw. In het weekend komt de zon weer vaker tevoorschijn en lijkt het beide dagen droog te blijven. Dan gaat het in de nachten ook opnieuw licht vriezen, zeker als het langer opgeklaard is.

Foto: Ab Donker