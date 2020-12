Guur weer met af en toe zon en winterse buien

Na een paar dagen regen, gaat het vandaag op de meeste plaatsen opklaren. De afgelopen dagen viel er tussen de 40 en 60 millimeter, op veel plaatsen in Nederland viel er in de hele maand november minder neerslag. Dat meldt Weer.nl.

Vandaag verovert relatief koude lucht vanuit het noorden ons land. De regen trekt daarbij eindelijk naar het zuidoosten weg. De zon laat zich ook weer zien in de middag, maar we zijn nog niet helemaal af van de regen. Vooral in de avond komen er een paar buien voor met kans op hagel of natte sneeuw. Aan zee waait een stevige noordenwind (windkracht 6 tot 7) en met 7 graden is het een stuk guurder dan de afgelopen dagen.

Meer zon tijdens kerst

Morgen, de eerste kerstdag, komt de zon er behoorlijk door, maar vooral in de ochtend kan ook nog een winterse bui vallen. De wind neemt af en het wordt, na een nacht met temperaturen dichtbij het vriespunt en plaatselijke gladheid, overdag tussen 5 en 7 graden.

In de nacht naar tweede kerstdag kan lokaal een beetje regen of natte sneeuw vallen. Bij temperaturen in het binnenland dichtbij het vriespunt wordt het opnieuw plaatselijk glad. Overdag zien we wind en bewolking toenemen en vooral in de middag gaat het af en toe regenen. Het wordt 5 of 6 graden. Vooral later in de middag en in de avond gaat het hard waaien uit een zuidelijke richting, in de nacht naar zondag kan het gaan stormen met windstoten die in de kustgebieden ruim boven 100 kilometer per uur kunnen uitkomen. Er valt dan veel regen.

Na de feestdagen blijft het ook regenen

Ook zondag regent het eerst nog hard door en blijft het stormen. Pas in de middag wordt het rustiger, trekt de regen weg en kan nog een enkele bui vallen. Het wordt dan 5 tot 8 graden.

