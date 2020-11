Bibberen en beven: vannacht gaat het weer vriezen

We laten de zomer steeds verder achter ons en dat is te merken ook. Hoewel de temperaturen tot nu toe redelijk hoog bleven, duikt het kwik in de nacht nu in de min.

Vanochtend is het koud en nevelig, en ook vanmiddag komt het kwik op de meeste plaatsen niet verder dan 3 of 4 graden. Terwijl het in het oosten op veel plaatsen al helemaal helder is, hangt elders nog flink wat bewolking. Die wolkenvelden kruipen langzaam het land uit vandaag en maken ruimte voor de zon. Vooral in het zuidwesten moet men daar nog wel even op wachten.

Komende avond en nacht is het nog steeds rustig, droog en de temperatuur duikt weer snel onder het vriespunt. In het binnenland kan er op steeds meer plekken nevel of mist ontstaan. In het binnenland kan het lokaal matig vriezen met temperaturen van -5 graden. Op veel plekken is het de eerste vorst van dit najaar en dat is bijna een maand later dan gebruikelijk. Vanuit het westen stroomt vannacht wel wat bewolking binnen, die de afkoeling weer zal temperen.

Kil begin van de maandag

Morgen begint kil met mist en lage bewolking. In het zuiden en later oosten verdwijnt het ochtendgrijs en schijnt de zon nog eventjes. Het noorden en westen houden veel bewolking en daar volgt in de loop van de dag de eerste lichte regen. Van oost naar west wordt het overdag 1 tot 7 graden, maar in de loop van de middag en avond gaat het op meer plaatsen regenen, waardoor de temperatuur verder oploopt.

Meer over het weer lees je op Weer.nl.

Foto: Jannes Wiersema