Er waren opklaringen vannacht en in de vochtige lucht is mist ontstaan. Op veel plaatsen hebben we vandaag eerst dan ook een kleine wereld. Omdat de wind wat aantrekt, worden de zichten wel snel beter en trekken de grijze wolken naar het noorden weg. Later vanochtend en vanmiddag zien we vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen de zon ook af en toe doorbreken. De zuidelijke tot zuidoostelijke wind haalt kracht 3 tot 4 en met 8 tot 12 graden is het erg zacht.

Vanavond is het nog droog, maar worden de wolken dikker, vannacht gaat het vanuit het westen een tijdje regenen. Het wordt niet kouder dan 7 of 8 graden en de zuidelijke wind kan aan zee af en toe een windkracht 5, misschien even een windkracht 6 halen.

Het weer voor de rest van de week

Morgen trekt de regen in de vroege ochtend naar Duitsland weg, daarna breekt vanuit het zuidwesten de zon geregeld door. Er drijven ook stapelwolken over waaruit voornamelijk in de kustgebieden nog een enkele bui kan vallen. De zuidelijke tot zuidwestelijke wind waait met een windkracht 4 en het wordt 10 of 11 graden.

Ook na morgen houdt het zachte weer aan. Zaterdag kan het op veel plaatsen zelfs 12 of 13 graden worden. Hoewel de komende dagen steeds wel ergens een beetje regen kan vallen, lijkt het beste weer voor overdag te zijn en juist dan krijgen we ook geregeld de zon te zien.

Beeld: Ton de Brabander