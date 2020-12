Einde aan de kou in zicht, bewolkt weekend voor de boeg

Het koude weer van de laatste dagen – gisteren bleef het in een deel van de Achterhoek zelfs de hele dag vriezen – loopt op zijn einde. Vandaag wordt het al 3 graden in het uiterste noordoosten en 8 graden in Zeeland.

Heel lekker voelt het daarbij nog niet aan, want er waait een koude zuidoostelijke wind en de zon komt er maar weinig aan te pas. Verder gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen af en toe licht regenen of motregenen. Grote hoeveelheden worden niet verwacht, maar het wordt wel druilerig buiten de deur. En is het is in deze tijd van het jaar al zo donker.

Geen vrieskou

Ook vanavond en de komende nacht houden wolken de overhand. Nog steeds kan een klein beetje regen vallen, maar de droge perioden lijken geleidelijk te gaan overheersen. Het wordt niet kouder dan tussen 3 en 6 graden en de naar zuid draaiende wind neemt weer af.

Het weekend begint met een bewolkte zaterdag. Hoewel het meestentijds droog is, kan lokaal nog wel een spatje vallen. De kans op een beetje zon is ook iets groter dan vandaag. Het tussen 7 en 10 graden en er waait een zwakke tot matige veranderlijke wind. Zondag is het waarschijnlijk droog en komt de zon net iets vaker tevoorschijn. Het wordt dan 7 tot 9 graden.

De sterrenregen die er dit weekend is, is door de bewolking in de nachten niet goed te zien.

Ook volgende week houdt het zachte en wisselvallige weer aan met temperaturen die tot in de dubbele cijfers kunnen oplopen. Lees het hele weerbericht op Weer.nl.