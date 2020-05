Dit jaar geen ambassadeur van de vrijheid, geen Bevrijdingsfestivals en geen andere festiviteiten. Het coronavirus gooit wat dat betreft roet in het eten, maar het weer tijdens Bevrijdingsdag maakt een hoop goed. En ja, ook tijdens de Nationale Dodenherdenking een dag eerder, zien de voorspellingen er prima uit.

De paar mensen die de Nationale Dodenherdenking toch buiten doorbrengen, kunnen de paraplu ingevouwen houden. Een warme jas is dan weer geen overbodige luxe. Weer.nl schrijft dat het kwik rond het herdenkingsmoment om 20:00 tussen de 9 en 15 graden ligt. Heel misschien piept de zon nog even door de wolken.

Dat staat in schril contrast met het weer tijdens Dodenherdenking vorig jaar. Toen was het winterweer dat de klok sloeg. ‘s Ochtends vroeg lag er op 4 mei 2019 zelfs een bescheiden laagje sneeuw in de hoge gebieden in Zuid-Limburg. Voor wie het niet meer weet, omdat het zich amper nog laat zien: dat is dat witte poeder dat bij koud weer uit de lucht valt.

Weer Bevrijdingsdag 2020

Het weer tijdens Bevrijdingsdag ziet er top uit. Weer.nl voorspelt veel zon en – mits de wind matig is – een temperatuur tussen de 13 en 17 graden. Hoewel het weer er wel naar is, zullen we door de coronamaatregelen de bevrijdingsfeesten een jaartje moeten uitstellen.

Ook Bevrijdingsdag was in 2019 een stuk frisser dan dit jaar. Zon, afgewisseld met bewolking en zelfs hagelbuien. Niet echt feestelijk. De temperatuur liet ook te wensen over. Het kwik steeg niet verder dan 12 graden.

Is Bevrijdingsdag een vrije dag?

Mocht je het je nog afvragen: je hebt kans dat Bevrijdingsdag 2020 een vrije dag is. Hoewel het een officiĆ«le feestdag is, is het niet jaarlijks een vaste vrije dag. In de meeste cao’s staat beschreven dat Bevrijdingsdag alleen tijdens de lustrumjaren een vrije dag is. Dit jaar is het een lustrumjaar.

Beeld: Bevrijdingsfestival Zwolle 2019, ANP