Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 7561 nieuwe coronagevallen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is vrijwel gelijk aan maandag, toen het instituut 7438 gevallen meldde. Op zaterdag en zondag kwamen er ruim 9000 positieve tests bij en in de dagen ervoor meer dan 10.000.

Of de daling door de kerstdagen of door de lockdown komt, kan het RIVM nog niet zeggen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal wel fors. De gezondheidsdiensten registreerden dat 171 mensen aan het virus zijn overleden. Dat is het hoogste aantal in een etmaal sinds half april, maar het wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Onder de sterfgevallendie de afgelopen 24 uur zijn gemeld, zijn dertien mensen uit Apeldoorn, het hoogste aantal van het land.

Lees ook: Aantal coronagevallen afgelopen week gedaald

Meeste besmettingen in Amsterdam

In Amsterdam kwamen 283 besmettingen aan het licht, in Den Haag testten 197 inwoners positief. Daarna volgen Rotterdam (184), Almere (120) en Utrecht (104).

In de afgelopen week zijn 67.388 positieve tests geregistreerd, wat neerkomt op ongeveer 9600 per dag. Voor de vierde dag op rij zit het dagcijfer onder het weekgemiddelde.

ANP