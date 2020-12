De nieuwe week begint bewolkt en vooral in het noorden regenachtig. Ook de afgelopen nacht viel al regen, maar omdat het zwaartepunt oostelijker en noordelijker uitkwam dan eerst gedacht kwam de verwachte natte sneeuw in de heuvels van Limburg niet echt van de grond. Het is waarschijnlijk bij een paar vlokken gebleven.

Vanmiddag valt in het noorden dus nog af en toe regen, in de rest van het land is het droog. Het blijft overal bewolkt. De temperaturen lopen op tot tussen 4 en 8 graden.

Niet bepaald warm

Vanavond en vannacht breekt de bewolking en komen er opklaringen. Omdat de lucht vochtig is, ontstaan mist en laaghangende bewolking en die zorgen ervoor dat het ook morgen een vrij grijze dag wordt met slechts af en toe zon en dat vooral in de middaguren. Verder is het kouder dan vandaag. Na een nacht met plaatselijk een graadje vorst, wordt het morgen overdag niet warmer dan ongeveer 4 graden.

Woensdag en donderdag verandert weinig in dat weerbeeld, vrijdag komt de zon weer af en toe tevoorschijn, maar dan ligt later op de dag vanuit het zuidwesten nieuwe regen op de loer. De wind trekt weer wat aan en met 2 tot 5 graden is het nog steeds vrij koud.

Foto: Jolanda Bakker