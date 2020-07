Weer drie relschoppers op Malieveld herkend van foto's

Er zijn nog eens drie mannen herkend van foto’s van de rellen na de verboden demonstratie van Viruswaanzin op het Malieveld vorige maand. In de jacht op de verdachten verspreidde de politie de foto’s van acht mensen.

De beelden werden dinsdag getoond in het regionale opsporingsprogramma Team West bij Omroep West. Ook kwamen ze op landelijke televisie in Opsporing Verzocht. Een van de verdachten zou een politieagent die op de grond lag tegen het hoofd hebben geschopt.

Dinsdag werd ook al een man herkend op basis van een foto. Het is nog niet bekend of de herkende mannen inmiddels zijn opgepakt. Het tonen van de beelden van de verdachten, allemaal mannen, in de opsporingsprogramma’s heeft tot zeker 75 tips geleid. Over de andere vier verdachten heeft de politie nog niets bekendgemaakt.

Rellen na demonstratie Viruswaanzin

Na een korte betoging van de actiegroep Viruswaanzin tegen de coronamaatregelen van het kabinet, kwam het op 21 juni tussen het Malieveld en station Den Haag Centraal tot confrontaties met de Mobiele Eenheid. Volgens de politie hebben relschoppers daarbij fors geweld gebruikt.

Zo werd er met stenen en rookbommen naar de politie gegooid. In totaal werden honderden mensen aangehouden. Velen van hen werden met een boete naar huis gestuurd. Twaalf mensen zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging. Dinsdagochtend vroeg werden drie andere verdachten in hun huis opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de rellen.

