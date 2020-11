Zo mooi zonnig als het gisteren op veel plaatsen was, zoveel wolken hangen er vandaag. Vooral in een van west naar oost lopende strook over het midden van het land kan uit die bewolking ook af en toe een beetje regen of motregen vallen.

Ten noorden en ten zuiden van die strook is het droog en in delen van Brabant en Limburg aan de ene kant en Friesland en Groningen aan de andere kant kan ook de zon een tijdje schijnen. Er is maar weinig wind en met 10 of 1 graden is het niet koud.

Pas op: kans op mist

In de avond en nacht kan vooral in het zuiden mist ontstaan. Verder blijft het bewolkt, maar zijn er in het noorden en zuiden ook opklaringen. Daarin komt de temperatuur dichtbij het vriespunt, onder de wolken is het veel zachter.

Morgen lijkt het weer op dat van vandaag, maar dan zonder de regen en met in het zuiden eerst plaatselijk mist. Met een graad of 8 is het ook iets kouder. En dat koudere weer zet in het weekend door met in de nacht naar zondag lichte vorst. Verder verandert weinig.

Meer over het weer lees je op Weer.nl.

Foto: Cynthia van Leusden