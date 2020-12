Een gebied met regen trekt in de ochtend naar Duitsland weg, daarna breekt de bewolking en komt op steeds meer plaatsen de zon er mooi door. Toch zijn er ook stapelwolken en kan later vandaag lokaal nog een bui vallen. De zuidelijke tot zuidwestelijke waait met een kracht 3 tot 4 en het is opnieuw zacht met temperaturen die rond 10 of 11 graden schommelen.

Vanavond en de komende nacht is het overal droog. Er zijn flinke opklaringen en omdat de wind niet al te sterk is, kan het wat verder afkoelen dan in voorgaande nachten. In het oosten wordt het plaatselijk 3 graden, in het westen aan zee dalen de temperaturen tot rond 6 graden.

Weersvoorspelling vrijdag

Vrijdag ziet weer er fraai uit. Het is bijna lenteachtig met vooral in de oostelijke helft van het land veel zon. In het westen kan af en toe ook wat bewolking overdrijven. De zuidenwind trekt iets verder aan en met 10 of 11 graden is het nog steeds veel zachter dan normaal in deze tijd.

Van de twee weekenddagen is de zaterdag de warmste. In het zuidoosten kan het dan zomaar 14 graden worden, tegen 6 of 7 graden normaal. Vooral in de ochtend schijnt daarbij de zon, in de middag komt er meer bewolking en later kan vanuit het westen ook een beetje regen vallen. Zondag is de kans op nog een beetje regen in het oosten het grootst, in het westen is het droog en komt ook de zon af en toe tevoorschijn. Dan wordt het 10 of 11 graden.

Lees het volledige weerbericht op Weer.nl.

Beeld: Cynthia van Leusden