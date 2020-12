Wolken overheersen op D-day dinsdag, kans op vrieskou

Na alle regen van gisteren is het weer op de dag van de coronapersconferentie een stuk vriendelijker. De zon komt er hier en daar door, er zijn ook wolkenvelden en vanmiddag lijken de wolken in de meerderheid te zijn. Het blijft wel droog en omdat een niet al te sterke oostelijke wind vrij koude lucht aanvoert, wordt het niet warmer dan 3 tot maximaal 5 graden.

Vanavond verandert niet veel, vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Als het even opklaart, daalt de temperatuur onder nul. Verder kan het net als in de afgelopen nacht op niet gestrooide plaatsen lokaal glad worden.

Morgen is het vaak grijs en nevelig met in de ochtenduren eerst ook hier en daar mist. Omdat de zon nauwelijks de kans krijgt, is het met rond 2 graden nog iets kouder dan vandaag. Verder is er nauwelijks wind.

Later deze week: regen

Ook donderdag en vrijdag lijken twee grijze dagen te worden met vrijdag later op de dag in het zuidwesten af en toe regen. Vanaf het weekend zoekt de wind de zuidhoek op en gaan de temperaturen omhoog. Het wordt ook iets wisselvalliger.

Beeld: Ton Wesselius