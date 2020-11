Zacht herfstweer en overwegend droog: 11 tot 15 graden

Het wordt donderdag een zachte herfstdag, dat meldt weer.nl. De dag begint met wat regen, maar gedurende de dag trekt deze regen weg en breekt de zon op de meeste plekken door. Het wordt zo’n 11 graden op de Wadden tot 15 graden in het zuiden van Nederland.

‘s Ochtends trekt er een regenzone over het land. Vanuit het zuidwesten wordt het echter in de loop van de ochtend al snel droog en breekt de zon door. Veel regen wordt er dan ook niet verwacht. Wel waait er een stevige zuiden- tot zuidwestenwind met een windkracht van 4 tot 5. Aan zee is de wind zelfs krachtig tot hard, 6-7 Bft.

Het noorden houdt iets langer last van de regen, daar klaart het donderdagavond waarschijnlijk pas op. In het midden en zuiden is het op de meeste plaatsen ‘s middags droog met flink wat ruimte voor de zon. De zuidwestenwind neemt dan ook af en is matig tot krachtig, windkracht 3 boven land en windkracht 6 op de Wadden.

‘s Avonds

Het wordt 11 graden op Schiermonnikoog, 13 graden in het midden van het land en in het zuiden kan het plaatselijk 15 graden worden. Donderdagavond is het overal droog en neemt de stevige zuidwestenwind verder af. In de nacht neemt de bewolking weer toe, maar blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur zakt naar waarden tussen de 5 en 10 graden.

Vrijdag begint droog en af en toe breekt de zon door het wolkendek heen. ‘s Middags worden de wolken dikker en kan er in het westen en zuiden lokaal een beetje regen vallen. Vrijdagavond gaat het overal een tijdje regenen. Het wordt zo’n 11 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden.

