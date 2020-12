Week van de verloren knuffel: wie is het baasje van Droevige Dirk?

Het dreigt een eenzame, koude kerst te worden voor Droevige Dirk de schildpad. Maar niet alleen voor hem: ook voor onder anderen Anton Aap, Emma Eenhoorn, Karel Konijn en Peter Panda lijken de feestdagen geen feestje te worden. Tenzij hun baasjes zich melden bij Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen van de NS.

Deze week is het de Week van de verloren knuffel bij de Nederlandse Spoorwegen, waarin aandacht wordt gevraagd voor de in totaal 150 knuffels die door hun baasjes in de trein of op het station zijn achtergelaten. Dat is dit jaar een lager aantal verloren knuffels dan in voorgaande jaren omdat er wegens corona minder met de trein gereisd wordt. Wie één van de vijf knuffelige hoofdrolspelers herkent of een knuffel is kwijtgeraakt, kan een berichtje sturen via de social media-kanalen van de NS.

Warme muts

Droevige Dirk hoopt dat hij weer herenigd wordt met zijn eigenaar, zodat hij weer als Dolblije Dirk door het leven kan gaan. “Gelukkig heeft Droevige Dirk een muts tegen de kou. Maar dat kan zijn warme thuis toch niet vervangen”, schrijft de NS bij zijn opsporingsbericht. “Dirk is afgegeven bij station Alkmaar en herinnert zich niet waar hij nou precies zijn baasje kwijt raakte. Help je mee zoeken?”

Opmerkelijke spullen

Behalve knuffels worden er vaak gevonden voorwerpen afgeleverd bij de servicepunten van de NS. Daar worden ze 5 dagen bewaard, daarna worden de spullen naar Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen gebracht. Vanuit hier stuurt NS – tegen een vergoeding – het voorwerp per post op als de rechtmatige eigenaar zich daar meldt.

De meest opmerkelijke spullen die dit jaar gevonden zijn? Een frituurpan mét een zak friet, een grote krabpaal voor een kat en een elektrische step.

https://www.instagram.com/p/CJDbyPVjqaO/