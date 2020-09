Week tegen Pesten hard nodig: meer dan de helft van kinderen 9-13 jaar gepest

Het is de Week tegen Pesten, een initiatief van de Stichting School & Veiligheid. En die week is hard nodig. Bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland zijn of worden gepest. Het overgrote deel van de schoolkinderen wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten. Want veel docenten hebben het niet door dat er gepest wordt in hun klas.

Dat blijkt uit onderzoek van het NOS Jeugdjournaal.

‘Samen aan zet’

Het motto van deze week tegen het pesten is dit keer ‘Samen aan zet’. Jaarlijks doen meer dan 1000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs mee.

“Nu iedereen elkaar door de coronacrisis en zomervakantie een tijd niet heeft gezien is het belangrijk om in de klas te bespreken hoe je met elkaar wilt omgaan. Jullie zijn samen aan zet”, meldt de stichting op de website.

Meeste docenten hebben het niet in de gaten

De meeste kinderen zeggen dat hun leraar niets in de gaten heeft. Ze zijn vooral verdrietig en boos over pestgedrag. Volgens een eigen onderzoek van het Jeugdjournaal is ruim de helft (56 procent) van de kinderen tussen 9 en 13 jaar slachtoffer (geweest) van pestgedrag. De meeste kinderen willen dat er in de klas meer aandacht komt voor de aanpak van pesten.

Zondagavond besteedde het Jeugdjournaal in een extra lange aflevering aandacht aan pestgedrag. Daarin vertelden kinderen en Bekende Nederlanders hoe het is, of was, om gepest te worden. BN’ers zoals Eurovisiesongfestival-winnaar Duncan Laurence en presentator en modeblogger Anna Nooshin staken slachtoffers in het Jeugdjournaal een hart onder de riem. “Alle mensen die nu lelijk tegen je doen, gaan later naar je opkijken”, zei Nooshin.

Cyberpesten

De Kindertelefoon liet vorige week al weten dat er tijdens de coronacrisis veel vaker kinderen bellen over online pesten. Die stijging is te verklaren door het feit dat jongeren niet op school waren en meer thuis moesten blijven, waardoor hun leven zich ook meer online afspeelde, aldus de Kindertelefoon.

Cyberpesten kan volgens de organisatie erger uitpakken dan de traditionele vormen omdat een groter publiek het kan zien en de online pester vaak onbekend blijft.