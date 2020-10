Steeds meer wedstrijden in amateurvoetbal afgelast, KNVB wil zoveel mogelijk doorspelen

In het amateurvoetbal zijn de afgelopen drie weekenden steeds minder wedstrijden gespeeld. De wedstrijden gaan niet door omdat verenigingen uit angst voor corona niet meer willen voetballen of vanwege besmettingen niet mógen voetballen.

Volgens de KNVB zorgen de afgelaste wedstrijden nog niet voor grote problemen. Afgelopen weekend ging bijna één op de vijf wedstrijden (17%) niet door, laat de KNVB weten aan Hart van Nederland. De twee weken ervoor werden nog zo’n één op de tien (8,5%) en één op de twintig (5%) wedstrijden afgelast. Mogelijk ligt het aantal nog hoger, omdat de cijfers alleen gaan over de hoogste teams van amateurvoetbalverenigingen.

Jeugd helemaal gestopt

De voetbalbond is niet verrast dat het aantal afgelaste wedstrijden toeneemt. “Het aantal besmettingen in Nederland loopt op. Dat zie je ook terug in het voetbal”, zegt een woordvoerder van de KNVB. Mogelijk ligt het aantal afgelaste wedstrijden nog hoger. De cijfers van de voetbalbond zeggen niks over het jeugdvoetbal of de lagere seniorenteams. Meerdere clubs hebben besloten sinds de laatste persconferentie van het kabinet om de jeugd tijdelijk helemaal niet meer te laten voetballen.

Over het verloop van de competities maakt de KNVB zich nog niet zo druk. “Er zijn nog voldoende momenten waarop wedstrijden kunnen worden ingehaald. Als de situatie veel langer gaat duren kunnen er wel problemen ontstaan.” De KNVB staat in nauw contact met alle clubs in Nederland en adviseert verenigingen om gewoon te voetballen als het kan. Hoeveel wedstrijden er aankomend weekend geen doorgang kunnen vinden is nog niet bekend. Mogelijk zijn dat er weer meer vanwege het flink opgelopen aantal coronabesmettingen deze week.