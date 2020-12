VIDEO: Water spuit metershoog uit de grond in Kampen, huis krijgt volle laag

Een gesprongen waterleiding in Kampen zorgde woensdag voor veel schade aan een aantal huizen. Rond 07.00 kreeg de brandweer een melding over een gesprongen waterleiding op de 1e Ebbingestraat. De schade is groot bij een alleenstaande woning aan de Patrimoniumstraat.

De harde straal water die metershoog spoot trok veel bekijks. Het duurde zeker anderhalf uur voordat de stroom kon worden gestopt. Het gat in de waterleiding zorgde ook nog eens voor een zinkgat van bijna een meter diep. Op beelden is te zien hoeveel water er uit de leiding spoot.

Volle laag

De woning die recht tegenover de waterleiding staat, kreeg de volle laag. Hoe groot de schade aan de woning is, is nog niet bekend. De druk van het water was zo sterk dat de bakstenen van de gevel van het huis ook beschadigd raakten.

Het dichten van de leidingbreuk is volgens de brandweer een taak van waterleidingsbedrijf Vitens. Brandweerlieden waren aanwezig om de woning en de tuin leeg te pompen.

Reactie Vitens

Vitens reageert: “Dit is uiteraard heel vervelend voor de bewoners van de betreffende woningen. Wat vanochtend is gebeurd is een zogenaamde spontane breuk, al is het wel heel uitzonderlijk dat een lek op deze manier tot uiting komt. Een mogelijke oorzaak van een breuk kan bijvoorbeeld een verandering in waterdruk of -richting zijn, waardoor een iets kwetsbaarder stuk van een leiding scheurt of breekt. Waterleidingen liggen meestal niet heel diep onder de grond dus ook omstandigheden als zwaar verkeer of werkzaamheden kunnen een effect hebben op een leiding. Omdat er veel druk op de leidingen staat om het water bij alle woningen te krijgen, komt er bij een breuk zoals deze een grote hoeveelheid water boven de grond. Woningen in de directe omgeving hebben als gevolg van de leidingbreuk een korte periode geen of minder water uit de kraan gehad.”

Vanuit de gemeente Kampen en Vitens is er contact met de bewoners van de betreffende huizen om de situatie zo snel mogelijk goed op te lossen.