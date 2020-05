Waterleiding geraakt in Epe, duizenden liters water stromen woning binnen

Een grote waterleidinglekkage heeft maandagochtend in het Gelderse Epe voor een flinke ravage gezorgd. Het ontsnapte water stroomden na de breuk een vrijstaand huis binnen.

Naast een woning aan de Ledderweg in het buitengebied van Epe werden werkzaamheden verricht voor het aanleggen van glasvezel. Bij een gestuurde boring werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor de dorpen Epe, Emst en Vaassen zonder water kwamen te zitten zo meldde Vitens.

Duizenden liters water

Vele duizenden liters water per minuut stroomden uit de leiding. Een deel van het water liep een naastgelegen weiland in. Maar het grootste gedeelte liep over het perceel van de woning van Anneke die aan de Ledderweg woont. Door de enorme hoeveelheden water kwam de woning blank te staan.

Bewoonster Anneke sliep nog toen de lekkage ontstond en werd door haar broer gewekt die halsoverkop naar de woning gereden was.

Leegpompen

De brandweerkorpsen van Epe en Vaassen kwamen ter plaatse en hebben met meerdere dompelpompen de woning, kelder en tuin leeggepompt. Ondertussen waren de bewoonster en haar toegesnelde familieleden bezig om apparatuur en belangrijke spullen veilig te stellen. Vitens had de waterleiding snel afgesloten maar desondanks stond het al helemaal blank bij Anneke.

Op dit moment is er een grote leidingbreuk in #Epe #Vaassen #Emst en omgeving, hierdoor is er minder of geen waterdruk. Kijk op https://t.co/pcYBDwq681 en https://t.co/2JCOUOUsTz — Vitens (@Vitens) May 11, 2020

Vermoedelijk gaat het nog de hele dag duren voordat de woning weer droog is. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend, maar dat zal waarschijnlijk enorm zijn.

Beeld: SPS Media