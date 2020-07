Boete als je kind onder schooltijd in quarantaine moet? Meerderheid Nederlanders is voor

Als je op vakantie gaat naar een land waar code oranje heerst, moet je na afloop verplicht twee weken in quarantaine. Gebeurt dat onder schooltijd, dan kunnen ouders een boete krijgen van honderd euro per kind per dag. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat logisch, blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 3.800 mensen.

Het zit zo: als leerlingen ouder zijn dan twaalf, maar wel ná de zomervakantie in quarantaine moeten, dan wordt dat gezien als spijbelen. En dat mag natuurlijk niet. De boete is niet mals: honderd euro per ‘gespijbelde’ dag per kind. Tel uit je winst als je een groot gezin hebt.

‘Op de blaren zitten’

Meer dan twee derde van de ondervraagden was op de hoogte van de regel dat vakantiegangers in quarantaine moeten als ze uit een land terugkeren waar een oranje reisadvies geldt. Maar dat ouders een boete kunnen krijgen wegens ‘spijbelen’ tijdens die periode was nieuw voor de meesten.

Toch vindt een meerderheid van de Nederlanders het dus logisch dat er een boete wordt uitgeschreven. “Als je naar een code oranje-land gaat, moet je op de blaren zitten”, reageert een van hen. Een ander vindt dat de boete “veel hoger”mag zijn. “Moet je maar niet naar zo’n land gaan. En anders, als je toch gaat, moet je veel eerder die kant opgaan.”

‘Geen boete, maar thuisonderwijs’

Een kleine veertig procent van de mensen is het niet eens met de mogelijke boete. “Belachelijk dat die dienstkloppers boetes uit gaan schrijven, terwijl de mensen alleen maar voldoen aan de eisen van het kabinet om in quarantaine te gaan”, stelt een van de deelnemers.

Een ander vraagt zich af wat er gebeurt als je je vakantie al eerder had geboekt en hem niet kosteloos kunt omboeken. “Dan moet je daarna geen boete krijgen, maar moeten leerlingen thuisonderwijs volgen tot ze weer fysiek naar school mogen.”

Hoe snel krijg je een boete?

Overigens zal het niet zo’n vaart lopen met het uitdelen van boetes. Als een school melding doet van quarantaineverzuim, dan zal een leerplichtambtenaar eerst in gesprek gaan met de ouders. Pas in het uiterste geval kan er besloten worden daadwerkelijk een boete uit te schrijven.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.