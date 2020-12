Een motiverend nummer draaien tijdens het thuiswerken of in november al stiekem een afspeellijst met kerstliedjes opzetten: in een jaar waarin concerten en festivals niet door konden gaan, zochten veel mensen hun toevlucht in het luisteren van muziek via streamingsdiensten.

Spotify blikt terug op het afgelopen jaar door je een persoonlijke afspeellijst met de meest gestreamde artiesten en nummers voor te schotelen: 2020 Wrapped. De tool duikt aan het eind van ieder jaar weer op en is vanaf vandaag voor iedere gebruiker beschikbaar.

Je favoriete artiesten, oude én nieuwe

2020 Wrapped toont niet alleen een overzicht van je meest geluisterde artiesten en nummers, maar laat ook zien hoeveel nieuwe artiesten je het afgelopen jaar hebt ontdekt, welk genre het vaakst door je speakers klonk en hoeveel minuten je in totaal via de Zweedse streamingsdienst hebt geluisterd.

Je muzikale jaaroverzicht is in de vorm van Stories te doorlopen via de Spotify-app.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Meest gestreamde artiest van Nederland

Benieuwd of je luistergedrag een beetje overeenkomt met de rest van Nederland? Dinsdag maakte Spotify bekend dat Snelle zichzelf dit jaar de meest gestreamde artiest van Nederland mag noemen. De zanger liet daarmee Boef, Frenna, Lil’ Kleine en Josylvio achter zich. De Nederlandse rapper Kevin staat op plek 9. Justin Bieber, The Weeknd, Drake en Juice WRLD nemen de andere plekken in de top 10 in.

Lees ook: All I Want For Christmas is kerstliedjes: kerstmuziek nooit eerder zo vroeg populair

Het meest beluisterde nummer binnen de landsgrenzen is Blinding Lights van The Weeknd, gevolgd door Imanbek & SAINt JHN met Roses en Smoorverliefd van Snelle. Ook neemt The Weeknd met zijn album After Hours de koppositie van meest beluisterd album in. Allemaal Een Droom van Boef staat op plek 2, Jongen van de Straat van Lil’ Kleine pakt de derde positie.

Redactie/ANP