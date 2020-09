Zweten onder de hoedjes (en mondkapjes): de warmste Prinsjesdag ooit komt eraan

De derde dinsdag van september wordt dit jaar niet alleen een historische dag door het uitblijven van de rijtoer in de Glazen Koets, maar ook wordt het de warmste Prinsjesdag ooit. De temperatuur loopt volgens Weer.nl in Den Haag op tot 29 of 30 graden. Zo warm hebben we het onder de hoedjes nog nooit gehad.

Overigens zullen veel politici er dit jaar vanwege de sobere viering voor kiezen geen hoedje te dragen. Wel zijn er speciale mondkapjes ontworpen voor Prinsjesdag.

De weermetingen zijn in de omgeving van Den Haag begonnen in 1951. In 1961 werd het daar vervolgens 28,7 graden, maar daarna is het nooit meer zo warm geweest. Tot dit jaar was dat de enige zomerse Prinsjesdag in Den Haag.

Gemiddeld lag de temperatuur tijdens Prinsjesdag rond de 18 graden. Dit jaar wordt het waarschijnlijk meer dan tien graden warmer in Den Haag. Ook staat er weinig wind. Dat wordt dus zweten geblazen.

Regionale hittegolf

In het zuiden van het land kan het dinsdag plaatselijk zelfs 34 graden worden. Deze warme temperaturen houden de dagen erna nog even aan: het nazomerweer zou zomaar tot het weekend kunnen aanhouden. We kunnen zelfs rekenen op een regionale hittegolf.

