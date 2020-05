Wapens gedumpt tijdens politieachtervolging in Nieuwegein

In Nieuwegein is in de nacht van donderdag op vrijdag zeker een persoon opgepakt na een politieachtervolging. Tijdens die achtervolging zouden ook wapens zijn gedumpt.

De wapens werden later teruggevonden op de Moeflonweide, midden op straat. De recherche heeft de wapens ter plekke onderzocht en meegenomen.

Verdachte aangehouden

Een eindje verderop, op de Herteweide, werd de achtervolging beëindigd en kon zeker een verdachte worden ingerekend. De auto waarin hij reed is in beslag genomen.

De reden voor de achtervolging is niet bekend.

Beeld: Michel van Beers