Wandelaarster (67) aangereden in Ermelo, dader rijdt door en verliest spiegel

Een 67-jarige vrouw uit Ermelo is vanmiddag aangereden, waarna de dader ervandoor ging. Dit gebeurde aan de Horster-Engweg in Ermelo. De vrouw lag gewond in de berm en is opgenomen in het ziekenhuis.

De doorrijder verloor bij het incident zijn rechter buitenspiegel. De politie denkt dat deze spiegel toebehoort aan een donkergrijze Seat en roept op om hier naar uit te kijken.

Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend.

Beeld: Politie Veluwe-West