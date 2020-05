All You Need Is Kermis: lieve wensen om Noord-Hollandse kermispijn te verlichten

Al sinds 1928 organiseert ’t Veld ieder jaar de Pinksterkermis. Met uitzondering van de oorlog is het nog nooit voorgekomen dat de kermis niet door kon gaan. Tot grote treurnis van het dorp, want de Pinksterkermis is hét evenement van het jaar. In plaats daarvan heeft de organisatie een alternatieve activiteit bedacht: ‘All You Need Is Kermis’.

Inwoners van het Noord-Hollandse dorp konden zich opgeven om een videoboodschap in te spreken voor iemand anders uit het dorp. De All You Need Is Kermis-wagen, gebaseerd op de videowagen uit het televisieprogramma All You Need Is Love, reed vervolgens zondagmiddag met een groot scherm langs de mensen voor wie de boodschap was opgenomen om ze te verrassen.

Eén van de mensen die verrast werden was Annie. Haar man ligt in het ziekenhuis en Annie heeft het heel zwaar. Gelukkig heeft ze veel lieve familie en vrienden om haar heen. En als klap op de vuurpijl kwam vandaag de All You Need Is Kermis-wagen bij haar langs. Ze was tot tranen geroerd. “Wat ben ik jullie dankbaar, ik ben zo blij. Ik weet gewoon niet hoe ik jullie moet bedanken”, stamelt Annie na de verrassing.

Verrassing

Andere geluksvogels waren de ouders van Justin Stroet. Justin had samen met zijn twee broers en zijn zus een videoboodschap voor zijn ouders opgenomen om ze te bedanken dat ze er altijd zijn.

Lees ook: Broer Jan (97) en zus Jaantje (92) na halfjaar weer herenigd met elkaar

Justin laat aan Hart van Nederland weten dat zijn familie erg teleurgesteld was toen ze hoorden dat de kermis dit jaar niet door kon gaan. Daarom wilden zijn ouders dit jaar een ‘kermisborrel’ organiseren. Ze hadden alleen niet verwacht dat tijdens de borrel de All You Need Is Kermis-wagen zou langsrijden.

Blij met alternatief

Voorzitter van het Pinkstercomité Sven Baas zegt tegen Hart van Nederland blij te zijn dat ze dit alternatief konden realiseren. “We leven als organisatie al maanden naar dit weekend toe. Het is teleurstellend dat het niet door kan gaan. Maar dit is een prachtig alternatief en we zijn blij dat we dit hebben kunnen realiseren.”