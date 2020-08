Politie lost waarschuwingsschot en houdt vier mensen aan bij feest in Middelburg

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een waarschuwingsschot gelost bij een feest in een woning in Middelburg. Vier verdachten zijn aangehouden, meldt de politie.

Agenten gingen ter plaatse nadat er een melding binnenkwam over wapens op het feest in een woning aan de Vlasmarkt. De politie besloot de aanwezigen het pand uit te praten, maar een man werkte niet mee. Omdat het de politie niet duidelijk werd of hij wel of geen wapen op zak had, loste een agent een waarschuwingsschot. Daarop werkte de man wel mee.

Geen wapens

Twee mannen van 19 jaar uit Middelburg zijn aangehouden op verdenking van wapenbezit. Er zijn echter geen wapens gevonden. Het tweetal is weer vrijgelaten. Twee vrouwen van 15 en 20 jaar uit Middelburg werden aangehouden voor belediging van agenten. Zij zitten vast voor verhoor.

ANP