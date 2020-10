Waarschuwing voor mistbanken in flink deel van het land

Automobilisten moeten in het midden en oosten van het land van tijd tot tijd lokaal rekening houden met mistbanken. Het KNMI heeft voor de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland code geel afgekondigd. Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter. Eerder in de nacht van zaterdag op zondag gold de waarschuwing ook voor Drenthe, Utrecht en Zuid-Holland.

Volgens het KNMI zullen de mistbanken zondagochtend verdwijnen.

Verwachting vandaag en morgen: Half tot zwaar bewolkt en af en toe een bui. In het midden en oosten eerst lokaal (dichte) #mist. Maandag wolkenvelden,in het noordwesten nog een bui. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/qxmV9dC2ku — KNMI (@KNMI) October 18, 2020

Mist trekt weg

Volgens Weer.n begint de dag fris. Zondagochtendvroeg is het vooral landinwaarts fris: aan de grond kan het een beetje vriezen. In het noorden is het minder koud; daar is een zwak regenfront gearriveerd dat in de loop van de ochtend zuidwaarts trekt. Veel neerslag wordt er niet verwacht. In het zuiden laat de zon zich geregeld zien. Eind van de ochtend stijgt het kwik richting een graad of 10.

In de middag trekt het bandje met wat regen verder naar het zuiden, maar de fut gaat eruit. Op veel plaatsen blijft het droog. Het waait nog altijd nauwelijks, de wind is hoogstens matig aan zee en draait in de loop van de dag naar noordwest tot west. Het is nog steeds frisjes, met maximaal 11 tot 13 graden.

Komende nacht is het met een westelijke stroming minder koud, het blijft bij een graad of 6 a 7.