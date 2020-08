ANBO blijft waarschuwen: "Let op onze ouderen tijdens een hittegolf"

We weten het inmiddels echt wel, toch blijft ouderenbond ANBO erop hameren: “Let op de ouderen”. Die zijn tijdens de huidige hittegolf namelijk extra kwetsbaar.

Uit cijfers van augustus 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek dat tijdens de hittegolf van vorig jaar, tussen 22 en 27 juli, 1687 personen van 80 en ouder zijn overleden. Dit zijn maar liefst 300 mensen meer dan in een gemiddelde zomerweek.

Afkoelsjaals

Reden voor Duncan Waardenburg van de provincie Zuid-Holland om daar wat aan te doen. Hij ging vrijdag met vijfhonderd afkoelsjaals langs drie verzorgingstehuizen in Den Haag en Leiden.

Waardenburg: “Als provincie vragen wij elk jaar aan startups om met innovatieve ideeen te komen om bepaalde uitdagingen op te lossen. Dit jaar was het thema ‘hittestress onder ouderen’. Vandaag starten we met een pilot van een van de drie beste startups en delen we koeltesjaals uit.”