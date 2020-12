Let op: KNMI waarschuwt voor zeer dichte mist in bijna heel het land

Het KNMI waarschuwt voor zeer dichte mist in het hele land, met uitzondering van Limburg, het noordwesten en noordoosten van Nederland. Het zicht is plaatselijk tussen de 50 en 200 meter. Daarom heeft het KNMI code geel afgegeven.

De mist kan leiden tot slecht zicht en daardoor gevaarlijke rijomstandigheden. Het KNMI raadt bestuurders aan de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. “Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden”, aldus het weerinstituut. Minder dan 50 meter zicht? Zet dan je mistachterlicht aan, aldus Rijkswaterstaat. Vanwege de dichte mist gaan veel spitsstroken niet open.

Nevel

De mist breidt zich de komende uren nog verder uit over Noord-Holland. In de tweede helft van de ochtend gaat de dichte mist geleidelijk over in nevel.

