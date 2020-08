Het is vaak de eerste plek waar gekeken wordt bij de aanschaf van een nieuw hondje: Marktplaats. Maar dierenrechtenorganisatie Dier&Recht waarschuwt voor de vele malafide broodfokkers op het bekende advertentieplatform en roept mensen op alert te blijven.

Mensen zoeken op het platform naar een pup omdat het sneller gaat. Via de officiële wachtlijsten van erkende fokkers kan het vaak maanden duren voordat het beoogde nieuwe lid van de familie mee naar huis kan. “Als je een verdachte advertentie ziet. Of er wordt een Franse Bulldog te koop aangeboden, terwijl deze in Nederland helemaal niet meer gefokt mogen worden, trek dan gelijk aan de bel”, vertelt dierenarts Kelly Kessen van Dier&Recht. “Het is belangrijk dat we de strijd tegen deze illegale hondenhandel blijven aanpakken.”

Want naast de illegaal gefokte honden, kan het ook goed mis gaan als er gekocht wordt bij een broodfokker. Hondenliefhebster Elise* heeft dit op harde wijze moeten leren. Ze kocht vorig jaar een Cavalier King Charles Spaniël bij een broodfokker via Marktplaats.

‘Gelijk vervelend’

“We wilden graag zo snel mogelijk een hond”, begint Elise haar verhaal. “We zochten op Marktplaats en al snel zie je veel schattige foto’s voorbij komen.” Het gezin wordt verliefd op een Cavalier en maakt direct een afspraak om te gaan kijken. “Bij aankomst werden we naar een schuur gebracht. Het was er donker en het stonk daar. Het voelde eigenlijk gelijk vervelend, maar we hadden geen idee hoe het wel zou moeten. Binnen lag de puppy van onze keuze binnen een halve seconden in mijn armen en ik was op slag verliefd.”

Tussen alle indrukken door weet Elise nog net naar de moederhond te vragen. “We kregen een heel vaag verhaal dat het nestje van een bevriende collega was en dat die overspannen thuis zat, dus dat zij het nestje hebben overgenomen en dat daarom de moederhond er niet is. Ik wist dat het niet goed was, maar je bent al verkocht.”

Flinke diarree

Thuis blijkt het al snel helemaal mis te zijn met de Cavalier. “Je leest wel wat van te voren: een puppy is veel werk, ze zijn erg druk. Maar we vonden haar eigenlijk heel rustig. Ze was heel lief, aanhankelijk en knuffelig. Maar ze at niet goed. Volgens de dierenarts moesten we het even aankijken. Na een week heb ik haar toch een zakje natvoer gegeven, dat ruikt wat sterker. Ze vloog erop af en nog geen half uur later kwam alles er weer uit. Flinke diarree.”

“Mijn dierenarts constateerde gelijk dat het een hondje uit de broodfok was, hij was gewoon heel erg ziek”, gaat Elise verder. “Ze had Giardia, een soort wormen, vocht achter haar longetjes, ze was ondervoed. Naar verwachting zou ze waarschijnlijk niet ouder worden dan zes weken. Op dat moment dachten wij dat ze al tien weken was.” Niet veel later overlijd de puppy zoals voorspeld bij de dierenarts.

Elise gaat in al haar verdriet verhaal halen bij de fokker. “We mochten een nieuwe pup uit komen zoeken, maar dat wilden wij natuurlijk niet.” Ook vraagt Elise de dierenartskosten en het aankoopbedrag terug van de fokker. “De dierenartskosten wilde hij niet teruggeven, want we waren naar onze eigen dierenarts gegaan. Het aankoopbedrag konden we wel terug krijgen, maar dan wilde hij wel een foto van een dode pup hebben.”

Richtlijnen

Ondanks dat Marktplaats regels heeft rondom het plaatsen van advertenties van dieren, blijft het lastig om op tijd de malafide advertenties te verwijderen. Marktplaats laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat veel dieren via hen een goed, nieuw huis vinden. Volgens het platform maakt een kleine groepje gebruikers misbruik van de mogelijkheden. Om dat tegen de gaan werken ze samen met de NVWA en verschillende dierenrechten NGO’s.

“Wat mij betreft moet het beleid worden omgedraaid”, legt Kessen uit. “Nu wordt een gerapporteerde advertentie aan de NVWA getoond en moet die beslissen of het inderdaad om een illegaal gefokte pup gaat. Hierdoor kan het tot twee weken duren voordat een advertentie van Marktplaats wordt gehaald. Tegen die tijd is die puppy natuurlijk al lang weg! Beter zou zijn om de advertentie direct te verwijderen en de adverteerder te laten bewijzen dat hij het goed gedaan heeft.”

Spijt

“Ik heb wel spijt dat ik via Marktplaats gekocht heb”, besluit Elise. “Zeker nu, in coronatijd, zijn er veel wachtlijsten, maar schrijf jezelf gewoon in bij een erkende fokker.” Een wijze les, die ook Kessen niet genoeg kan uitdragen: “Zolang fokkers en handelaren de honden verkocht krijgen, blijven ze gefokt worden.”

Inmiddels heeft Elise een nieuwe Cavalier, Soof. Gekocht bij een erkende fokker. “Ze is een heel lief hondje, ze doet het geweldig!” vertelt Elise trotst. “Haar ouders zijn ook getest, ze komt bij een goede fokker vandaan.”

*Gefingeerde naam, echte naam bekend bij de redactie